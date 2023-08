Der Euro ist am Freitag im US-Handel um die Marke von 1,08 US-Dollar gependelt. Die Gemeinschaftswährung kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,0809 Dollar. Im frühen Handel in Europa hatte sie nach schwachen Konjunkturdaten bei 1,0766 Dollar den tiefsten Stand seit Mitte Juni erreicht.

25.08.2023 20:54