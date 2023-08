Gegenüber dem Schweizer Franken hat die Gemeinschaftswährung leicht an Wert verloren. Zuletzt notierte der Euro bei 0,9574 Franken, nachdem er am Morgen noch zu knapp 0,96 Franken gehandelt worden war. Aber auch der Dollar ist zum Franken zuletzt etwas schwächer geworden. Das USD/CHF-Währungspaar ging am späten Abend zu 0,8786 um. Am Morgen hatte der Kurs noch deutlich über der Marke von 0,88 gelegen.