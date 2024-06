Auch zum Franken erholte sich der Euro zuletzt ganz leicht. Das EUR/CHF-Paar wurde am späten Abend bei 0,9527 gehandelt, im Tief am späteren Nachmittag war es bis auf 0,9509 gefallen. Am frühen Morgen hatte das Paar noch bei knapp über 0,96 gelegen. Das USD/CHF-Paar ging derweil am Abend zu 0,8905 um, was klar tiefer war als am Morgen mit 0,8943.