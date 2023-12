Der Euro hat sich am Freitag nur zeitweise von seinen deutlichen Verlusten am Vortag erholen können. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung etwa 1,0897 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Der Euro steht seit Donnerstag unter Druck, nachdem er in den Tagen und Wochen zuvor meist zugelegt hatte.

01.12.2023 13:34