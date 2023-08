Davor hatten Indikatoren zur Verbraucherstimmung aus Deutschland und Frankreich auf eine verhaltene Konsumneigung in den zwei grössten Volkswirtschaften des Währungsraums hingedeutet. Für Aufmerksamkeit am Devisenmarkt dürften die in den kommenden Tagen anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone sorgen.