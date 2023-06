"Entgegen den Erwartungen signalisiert der Einkaufsmanagerindex im Juni eine deutliche Beschleunigung des Abschwungs in der Industrie", so Stefan Schneider, der Deutsche-Bank-Chefvolkswirt für Deutschland. Der Rückgang der Neubestellungen habe sich verschärft, insbesondere bei den Inlandsbestellungen. Die Lager an Vorprodukten seien vermehrt abgebaut worden.