Vor allem zum US-Dollar hat der Euro weiter an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,0202 nach 1,0218 am frühen Morgen gehandelt. Verstärkt wird die Tendenz zudem durch den anhaltend starken Dollar, der am Freitag durch überraschend gute US-Arbeitsmarktdaten noch einmal Schub erhalten hat. Laut Helaba rückt damit die Parität als nächstes grosses Ziel in den Fokus.