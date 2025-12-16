Nach den wegen des Shutdowns nachgereichten Daten für Oktober und November war sie kurzzeitig noch bis über 1,18 Dollar und damit den höchsten Stand seit Ende September geklettert. Auch zum Franken verlor der Euro etwas an Terrain am Abend: Das EUR/CHF-Paar ging zuletzt bei 0,9343 um nach 0,9359 am späten Nachmittag. Das USD/CHF-Paar blieb damit unverändert und wurde zuletzt bei 0,7946 gehandelt.