Das Marktumfeld bleibt auch im Devisenhandel von der Krise im Nahen Osten geprägt. Am Montag haben Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs jedoch den Devisenmarkt nur wenig bewegt. Laut US-Vizepräsident JD Vance will der Iran wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen. Einen Zeitplan dafür gebe es aber noch nicht.