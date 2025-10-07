Der Euro hat sich im Vergleich zum Montagabend eine Spur abgeschwächt. Das EUR/USD-Paar ist auf 1,1689 gesunken, nach 1,1713 am Vorabend. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro auf 0,9306 von zuletzt 0,9315 verbilligt, womit er nur noch knapp über der Marke von 0,93 notiert. Weniger kostete der Euro zuletzt Mitte September.