Zum Dollar gab der Euro am Abend deutlich nach. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Abend 1,0473 US-Dollar nach 1,0503 am späten Nachmittag. Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich derweil kaum von der Stelle. Am frühen Abend schwankte der Kurs der US-Währung in einer engen Spanne um die Marke von 0,8874 Franken.