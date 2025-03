Der Euro hat sich zum US-Dollar in der Nacht auf Freitag leicht abgeschwächt. Aktuell kostet das Währungspaar Euro/Dollar 1,0841 nach 1,0854 am Vorabend. Damit konnte der Greenback seine Gewinne, die er am Vortag im Anschluss an US-Konjunkturzahlen verbucht hatte, verteidigen.