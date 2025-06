Kurzfristig dürften aber auch die zahlreichen Konjunkturzahlen, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden, die Devisenkurse beeinflussen. Den Anfang macht der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes, der wohl am meisten beachtete US-Stimmungsindikator. Den Höhepunkt des Zahlenreigens dürften aber die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag bilden. Zudem wird die EZB am Donnerstag den Zinsentscheid bekannt geben. Erwartet wird eine weitere Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte.