Der Euro war am Vortag unter Druck geraten, nachdem die Inflation in Deutschland stärker als erwartet gesunken war. Die Inflationsrate war im August mit 1,9 Prozent so niedrig wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Dies fachte die Zinssenkungshoffnungen weiter an. Es sei ein nahezu perfekter makroökonomischer Hintergrund für eine weitere Zinssenkung, meinte ein Analyst.