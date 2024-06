Auch der Franken hat sich zum Dollar leicht abgeschwächt. Denn das Währungspaar USD/CHF kostet aktuell mit 0,8963 nach 0,8957 Franken im Frühgeschäft minim mehr. Damit hat der Franken seine Gewinne, die er im Anschluss am Vortag an die US-Inflationsdaten am Mittwochnachmittag erzielt hatte, wieder abgegeben. Das EUR/CHF-Paar notiert derweil gegenüber dem Morgen mit 0,9677 praktisch unverändert 0,9671.