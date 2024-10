Auch im Vergleich zum Franken büsste der Euro über den Tag deutlich an Terrain ein. Das EUR/CHF-Paar notierte am späten Abend bei 0,9384 nach 0,9406 am frühen Morgen, das Tagestief lag mit 0,9354 gar noch deutlich darunter. Bei USD/CHF waren die Bewegungen derweil gering, am Abend ging das Paar bei 0,8668 um (Morgen 0,8665).