Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Gemeinschaftswährung zuvor von einer Kursschwäche des US-Dollars profitieren konnte. Am späten Nachmittag kostet der Euro 1,0989 Dollar, nachdem er am Morgen noch über 1,10 Dollar gestanden hatte.

11.07.2023 16:55