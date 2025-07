Der Euro notiert zum Dollar am späten Abend bei 1,1766 Dollar nach einem Tief von 1,1731 rund eine Dreiviertelstunde nach dem Zinsentscheid und einem Hoch bei 1,1792 Dollar eine weitere Stunde später. Der Euro kostet aktuell wieder 0,9347 Franken - nach einem Hoch bei 0,9363 Franken am frühen Abend. Der Dollar zum Franken hat mit einem Kurs von 0,7944 am späten Abend über den Tagesverlauf zugelegt.