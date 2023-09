Der Euro hat zu Wochenbeginn stabil über der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0648 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Der Kurs liegt damit etwas über dem in der vergangenen Woche markierten Tiefstand seit März.

25.09.2023 07:42