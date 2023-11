Dem Markt fehlt es an Impulsen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Erst am Nachmittag könnten Daten aus den USA für Bewegung sorgen. So werden die Auftragseingänge für langlebige Güter für den Monat Oktober veröffentlicht. Zudem wurde die Veröffentlichung der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe vorgezogen. Am Donnerstag wird in den USA der Nationalfeiertag Thanksgiving gefeiert.