Das britische Pfund reagierte mit Kursgewinnen zu vielen anderen Währungen auf die jüngsten Inflationsdaten. Die Teuerung in Grossbritannien hatte sich zwar im Mai wie erwartet weiter abgeschwächt und das Ziel der Bank of England von zwei Prozent erreicht. Allerdings ging die Inflation im Dienstleistungssektor nicht so stark zurück wie erwartet. Dies dämpfte die Erwartungen des Marktes mit Blick auf baldige Zinssenkungen der Bank of England und verlieh dem Pfund entsprechend Auftrieb.