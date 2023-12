Auch gegenüber dem Franken gewinnt der Dollar an Wert. Am späten Abend geht er zu 0,8732 Franken um, nach 0,8704 im frühen Handel. Das Euro-Franken-Paar notiert derweil kaum verändert um Vortag bei 0,9455. Nachdem der Euro gegen die Mittagszeit kurz die Schwelle von 0,95 überschritten hatte, baute er die Gewinn jedoch am Nachmittag vollständig wieder ab.