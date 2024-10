Derweil bewegt sich das Währungspaar Euro/Franken bei Kursen von 0,9389 nur wenig. Am Donnerstagmorgen stand der Euro im frühen Handel aber noch über 94 Rappen. Auch beim Dollar/Franken-Paar halten sich die Kursausschläge in Grenzen. Am Vormittag wird der Dollar zu 0,8664 Franken gehandelt nach 0,8668 am Vorabend.