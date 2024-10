Der Euro hat sich am Dienstag zum US-Dollar einigermassen stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung notierte am späten Nachmittag bei einem Kurs von 1,0904 Dollar und damit knapp über der Marke von 1,09, unter die er am Montag gefallen war. Im Tief wurde das EUR/USD-Paar bei 1,0885 Dollar und damit auf dem niedrigsten Stand seit Anfang August gehandelt.