Der Euro ist am Montag schwach in die neue Handelswoche gestartet. Am Vormittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0624 US-Dollar, sie kostete damit etwas weniger als am Morgen. Am Mittag notiert der Kurs nur unwesentlich höher - und damit nur leicht über dem in der vergangenen Woche markierten Tiefstand seit März.

25.09.2023 13:05