Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0564 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Sie notiert damit etwas über dem in der Vorwoche markierten Tiefstand seit Januar von knapp 1,05 Dollar.

02.10.2023 07:51