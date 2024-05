In den USA richtet sich am Nachmittag die Aufmerksamkeit auf Preisdaten von der Unternehmensebene. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise und sind damit für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed von Belang. Darüber hinaus melden sich zahlreiche Vertreter aus den Notenbanken zu Wort. Der Vorsitzende der US-Zentralbank Fed, Jerome Powell, wird am Nachmittag an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Aus der EZB will sich die deutsche Direktorin Isabel Schnabel äussern.