Die am Vormittag veröffentlichten Zahlen zum Wirtschaftswachstum aus grossen Ländern der Eurozone fielen uneinheitlich aus. So hat die deutsche Wirtschaft im Frühjahr enttäuscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im zweiten Quartal um 0,1 Prozent zum Vorquartal, während Volkswirte ein leichtes Wachstum erwartet hatten. In Frankreich hingegen ist die Wirtschaft etwas stärker als erwartet gewachsen und in Spanien sogar deutlich stärker als erwartet. In Italien legte das BIP wie erwartet zu.