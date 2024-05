Der Euro hat am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar weiter zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit etwa zwei Monaten gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung zeitweise bis zu 1,0895 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig Mitte März. Aktuell notiert sie bei 1,0883 Dollar wieder etwas darunter.