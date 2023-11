Der Euro setzt seinen Anstieg in Richtung der runden Marke von 1,10 US-Dollar fort. Am Dienstagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung in der Spitze 1,0966 Dollar und damit so viel wie zuletzt Mitte August. Aktuell notiert sie bei 1,0956 leicht darunter.

21.11.2023 07:57