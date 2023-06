Bei der EZB-Konferenz stehen im Tagesverlauf Diskussionsrunden auf dem Programm, von denen sich Anleger Hinweise auf die weitere Entwicklung der Leitzinsen erhoffen. Die Tagung der Notenbanker dauert bis Mittwochnachmittag. Am Dienstagnachmittag stehen in den USA noch Zahlen zum Auftragseingang, vom Häusermarkt und dem Verbrauchervertrauen an.