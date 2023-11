Die in den USA gesunkene Inflation hat den Euro am Dienstag über die Marke von 1,08 US-Dollar gehoben. Am Nachmittag kletterte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0842 Dollar und damit auf den höchste Stand seit Anfang September. Am späten Nachmittag liegt der Kurs mit 1,0834 zwar wieder etwas tiefer, im frühen Handel hatte der Euro aber noch unter 1,07 Dollar notiert.

14.11.2023 17:02