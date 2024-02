Gleichwohl wirft die Zinssenkung in China ein Schlaglicht auf die aktuelle Schwäche der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, die auch negativ in die Region ausstrahlt. So verdüstern sich die konjunkturellen Aussichten für Malaysia ebenfalls, dessen grösster Handelspartner China ist. Damit fiel der malaysische Ringgit zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 1998. Seinerzeit war Malaysia in den Strudel der Asienkrise geraten. Zuletzt kostete ein Dollar 4,8 Ringgit.