Zusätzliche Unterstützung erhielt der Euro am Mittwoch durch Verbraucherpreisdaten aus Deutschland. Die Inflationsrate ging im August zwar zurück. Der Rückgang war jedoch schwächer als erwartet. Am Donnerstag stehen Zahlen für den gesamten Euroraum an. Nach eine Reihe von Zinsanhebungen hält die EZB ihren weiteren Kurs bisher offen. Die nächste Zinssitzung steht Mitte September an.