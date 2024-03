Am Nachmittag stehen zudem Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten auf dem Programm. Der Dienstleister ADP veröffentlicht seinen monatlichen Stellenbericht, der an den Märkten als Orientierungspunkt für den am Freitag erwarteten Jobbericht der Regierung gilt. Am Abend präsentiert die Federal Reserve ihren Konjunkturbericht Beige Book.