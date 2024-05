So unterschritt der Euro zwischenzeitlich die Marke bei 0,98 Franken und wird derzeit zu 0,9808 gehandelt. Am Morgen waren es noch 0,9850 und noch am Vortag über 0,99 Franken. Ähnlich stark ist der Rückgang des US-Dollars. Er kostet derzeit noch 0,9068 Franken, am Morgen lag er bei 0,9128 noch klar über der Grenze von 91 Rappen.