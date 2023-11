Im Tagesverlauf stehen im Euroraum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Vormittag werden die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global erwartet, die Aufschluss über die konjunkturelle Lage im Währungsraum geben. In Frankreich wird das Insee-Geschäftsklima erwartet, das in etwa mit dem deutschen Ifo-Index vergleichbar ist. In den USA herrscht wegen des Feiertags Thanksgiving weitgehend Ruhe.