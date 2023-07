Der Euro hat am Donnerstag seine Verluste gegenüber dem US-Dollar vom Vortag überwiegend wettgemacht. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1215 US-Dollar, nachdem sie zur Wochenmitte zeitweise unter die Marke von 1,12 Dollar gefallen war. Der in dieser Woche markierte Höchststand seit Februar 2022 liegt etwa einen halben Cent entfernt.

20.07.2023 07:48