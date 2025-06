Der Eurokurs profitiert nach Einschätzung von Commerzbank-Ökonomin, Thu Lan Nguyen, auch von der jüngsten Entwicklung des Ölpreises. Am Freitag hatte der Dollar noch zugelegt, als der Ölpreis gestiegen war. Die Verluste machte der Euro zuletzt grösstenteils wieder wett. «Die Reaktion des Dollars dürfte also zum Grossteil auf den starken Anstieg des Ölpreises, der am Freitag in der Spitze um rund 13 Prozent zulegen konnte, zu erklären sein», so die Commerzbank-Expertin.