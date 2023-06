Der Kurs des Euro ist am Donnerstag erstmals seit Anfang Mai wieder über 1,10 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung baute ihre deutlichen Vortagesgewinne etwas aus und zog am Mittag bis auf 1,1006 Dollar an. Der Euro profitiert von der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen in der Eurozone, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen.

22.06.2023 13:08