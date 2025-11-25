Der Euro hat am Dienstagvormittag sowohl zum Franken als auch zum US-Dollar etwas zugelegt. Mit dem aktuellen Niveau liegt der Euro knapp vier Cent unter dem Jahreshoch von 1,1919 Dollar, aber deutlich über dem Stand von Ende 2024. Der Euro wertete im bisherigen Jahresverlauf zum Dollar um etwas mehr als 11 Prozent auf.