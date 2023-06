Nach überraschend starken Konjunkturdaten aus den USA gab der Euro einen kleinen Teil seiner Kursgewinne am Nachmittag wieder ab. So sind Daten zum Verbrauchervertrauen und vom Immobilienmarkt besser als erwartet ausgefallen. Eine stärkere Konjunkturentwicklung treibt die Inflationsentwicklung. Dies spricht für weitere Leitzinserhöhungen in den USA.