Das EUR/CHF-Währungspaar bewegte sich derweil per Saldo am Freitag nur wenig und wurde zuletzt bei 0,9798 gehandelt (Morgen: 0,9786). Für das USD/CHF-Paar ergibt das entsprechend mit 0,9018 am späten Nachmittag etwas weniger als am frühen Morgen (0,9042).