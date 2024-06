Laut Commerzbank dürften die am Morgen anstehenden Konsumentenpreise ein wichtiger Impulsgeber für den Franken sein, da sie den weitere Zinskurs der SNB massgeblich beeinflussen dürften, heisst es in dem Devisen-Kommentar. «Die Zahlen dürften wohl das Zünglein an der Waage darstellen für die Frage, ob die SNB in knapp zwei Wochen nach ihrer überraschenden Zinssenkung aus dem März direkt die zweite folgen lässt», heisst es in dem Kommentar. «Der Markt ist derzeit noch unentschlossen und geht von einer knappen Entscheidung aus.»