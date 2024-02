Der Euro hat sich am Freitag bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0830 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Auch zum Franken blieben die Bewegungen minimal: Das EUR/CHF-Paar notierte zuletzt bei 0,9532, das USD/CHF-Paar bei 0,8800.

23.02.2024 12:48