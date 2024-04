Auch zum Franken steht der Euro mit 0,9712 Franken über dem Niveau vor dem Wochenende. Im Tagesverlauf gab der Euro aber vorübergehend sowohl zum Dollar als auch zum Franken etwas ab. Das USD/CHF-Paar notiert am späten Abend bei 0,9109 Franken. Das ist in etwa so viel wie auch am Freitagabend.