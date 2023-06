Der Euro ist am Dienstag über 1,08 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostet am frühen Abend 1,0805 Dollar. In der Spitze ist der Euro nach frischen US-Inflationsdaten am Nachmittag bis auf 1,0824 Dollar geklettert und damit den höchsten Stand seit gut drei Wochen.

13.06.2023 17:30