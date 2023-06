Gleichwohl leidet der japanische Yen unter der Spekulation auf weitere Zinserhöhungen in den USA und bewegt auf dem tiefsten Stand seit sieben Monaten. Die relativ restriktive Haltung des Fed steht in scharfem Kontrast zu der Politik der Bank of Japan (BoJ), die zuletzt an der geldpolitischen Lockerung festgehalten hat, obwohl die meisten anderen Länder der Welt ihre Geldpolitik straffen. Dies belastet den Yen, da höhere Zinsen in der Regel eine Währung stützen. Die BoJ wird am Freitag ihre Zinsentscheidung bekannt geben.