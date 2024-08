Damit hat sich der in unsicheren Zeiten als «sicherer Hafen» geltende Schweizer Franken zu den beiden Weltwährungen wieder etwas abgeschwächt. In dem von Kriegs- und Konjunktursorgen geprägten Marktumfeld der letzten Tage fiel der Euro-Kurs am Montag unter 0,93 Franken und der Dollar tendierte in Richtung der Marke von 0,84 Franken. Demgegenüber hatte es Mitte Juli noch Kurse von über 0,97 beim Euro und über 0,89 beim Dollar gegeben.