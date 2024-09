In den vergangenen Tagen haben die Investoren einem «grossen» Schritt um 50 Basispunkte vermehrt eine höhere Wahrscheinlichkeit zugesprochen, wie das «FedWatch Tool» der CME Group zeigt. Lag sie vor einer Woche noch bei 14 Prozent, ist sie auf nun 65 Prozent gestiegen. Egal wie die Währungshüter sich entscheiden, eine Seite werde am Ende enttäuscht sein, heisst es in einem Kommentar. Zudem bleibe offen, welche Aussagen an der Medienkonferenz nach der Publikation des Zinsentscheids gemacht und wie diese interpretiert würden.